サッカーのＪ１・ＦＣ東京とドイツ・ブンデスリーガの強豪ドルトムントが３０日、都内で会見を開き、８月１日にＭＵＦＧ国立でプレシーズンマッチを行うことを発表した。会見には両クラブの代表が登壇。ドルトムントからはカルステン・クラマーＣＥＯ、FC東京は川岸滋也社長が出席した。クラマーＣＥＯは「チームとして東京に行けることを楽しみにしている。日本のサッカーに対して大きなリスペクトを持っている。これぞドル