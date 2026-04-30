◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）枠順決定＝４月３０日ラッキー７ならぬ、ラッキー３だ。武豊騎手とのコンビでＧ１初制覇を狙うアドマイヤテラ（牡５、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は３番枠に決定。レジェンドは９９年にスペシャルウィーク、１７年にキタサンブラックをこの馬番から勝利に導いている。藤本助手は「豊さんも何度も天皇賞・春を勝っていますし、相性のいいジョッ