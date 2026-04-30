Ｊ１Ｃ大阪、ＦＣ東京の２クラブは３０日、それぞれ会見を行い、ブンデスリーガ１部の強豪ドルトムントと今夏、親善試合を開催することを発表した。▼７月２９日：Ｃ大阪―ドルトムント（午後７時開始、ハナサカ）▼８月１日：ＦＣ東京―ドルトムント（午後７時開始、ＭＵＦＧ国立）ＦＣ東京はこの日午後、都内で記者会見し、川岸滋也社長は「昨年の秋から双方で構想を温めていた。Ｗ杯後の日本サッカー界の盛り上げをつな