２５日、江西省竜南市で開催された国際学術シンポジウム「鵝湖論道」。（南昌＝新華社配信）【新華社南昌4月30日】中国江西省竜南市でこのほど、国際学術シンポジウム「鵝湖論道」が開かれた。「文明の相互学習における陽明学と中華民族文化の主体性」をテーマに、日本、韓国、米国、ドイツなどの国・地域から対面とオンラインで参加した170人以上の専門家や研究者が議論した。福岡国際大学の海村佳惟名誉教授はオンラインで参