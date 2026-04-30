堂本光一と井上芳雄がホストを務めるアリーナツアー『New HISTORY COMING ARENA LIVE -The Imperial Theatre Symphony-』のキービジュアルとプロモーションビデオが公開された。さらに、公演スケジュールも決定。『エリザベート』と『Endless SHOCK』の2作品をフィーチャーしたスペシャル・パフォーマンスの構成も明らかになった。【動画】堂本光一＆井上芳雄によるティザー公開同公演は2025年2月に建て替えのため休館した帝国