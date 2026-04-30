森永乳業は、『リプトン』ブランドから『リプトン プリンミルクティー』を5月12日より全国で期間限定発売する。【写真】味の正体はいったい…リプトン『謎のスイーツ味』同商品は、昔ながらのプリンの味わいをイメージした新商品で、ミルクのコクに、卵のやさしい風味とカラメルのほろ苦さを重ねることで、どこか懐かしさを感じさせる味わい。飲み物でありながらスイーツを楽しむような感覚を味わえる点が特徴となっている。