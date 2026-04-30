5月5〜10日にボートレースまるがめで行われるG2「第11回レディースオールスター」に出場する前田紗希（33＝埼玉）が30日、大会のPR隊と共に、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。前田は2月24日〜3月1日のプレミアムG1スピードクイーンメモリアル（鳴門）でG1初優出（2着）し、次節の徳山G3オールレディース（3月10〜15日）で1年9カ月ぶりの優勝を飾った。直近2節も優出しており、26年後期適用勝率は7.26で女子1位