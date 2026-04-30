ロックバンド・King Gnuの最新ツアー『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』のファイナル公演をWOWOWが生中継することが決定した。【動画】常田大希に「100点オジ」と言われた、井口理の生放送後の姿King Gnuは2月の仙台公演を皮切りに、King Gnu史上最多となる16都市、31公演のツアー『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』を開催。同ツアーの追加公演として行なわれる神奈川・横浜アリーナ2Daysから、最終日7月15日の模様がWOWOWで生中継