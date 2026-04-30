身体・知的・精神障害のある選手が野球をプレー障害者野球チームの東京ジャイアンツを取材しました。パラスポーツのひとつ、障害者野球は選手が身体障害、知的・精神障害のある人に限られ、盗塁禁止、バント禁止、バッターの代走が認められるなど、当事者がプレーしやすい独特のルールがあるのが健常者の野球との違いです。【写真を見る】障がい者がプレーする野球チーム・東京ジャイアンツ日本身体障害者野球連盟のもとに組織され