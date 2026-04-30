ＩＭＰ．の佐藤新が、ＨＢＣテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人トラベター」に出演。観光客にはあまり知られていない北海道のロカールベタグルメを満喫した。まず訪れたのは、札幌市民に４０年以上愛されるパンの名店「どんぐり」。１時間待ちの行列ができることもある人気ぶりに「想像を超えてきた。ディズニーよりも並んでる」と驚愕。１日約２６００個売れるという「ちくわパン」を初体験すると「関東では絶対