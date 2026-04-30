ボートレース津の「スポーツニッポンパール賞競走」は30日に開幕した。地元の気鋭がオープニングを飾った。初日1Rでは松井洪弥（33＝三重）が人気に応えて逃げ切った。「久しぶりに感触はいい」と手応えは十分。自身のペラ調整を施して、ギアケースも整備して臨み、着実に上積みはできている。「前検から良くなっている。行き足は強烈で、回り足タイムは新田（雄史）さんにお墨付きをもらった」と笑顔を浮かべる。地元のエー