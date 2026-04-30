テニスの女子日本代表監督を務める杉山愛さんが３０日、自身のインスタグラムを更新。「ラルフローレン日本上陸５０周年を記念し。迎賓館赤坂離宮で開催されたガラパーティーにお招きいただきました」などと記し、写真を投稿した。杉山さんはエレガントな紺のサテンドレスに金ボタンがアクセントになった白のジャケットを合わせたモダン・トラッドスタイル。気品とスポーティーさが融合した姿にフォロワーからは「凛とした愛ち