お笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）が28日、体調不良により当面の間、休養に専念することが発表された。相方の設楽統（53）が語った、最近の日村の様子がネット上で話題となっている。日村は17日深夜と24日深夜と2週続けて、TBSラジオ「金曜JUNKバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）を欠席。17日深夜放送回で、相方の設楽は「日村さんは体調不良ということで」と欠席理由を説明。「なんか、そういえば先週ぐらいかな。寒い