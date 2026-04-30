半導体製造装置大手の東京エレクトロンが30日発表した2026年3月期連結決算は、本業のもうけを示す営業利益が前期比10.4％減の6249億円だった。宮城県と熊本県に新たな拠点を整備するなど研究開発費の増加が重荷となった。純利益は政策保有株の売却益計上によって5.6％増の5744億円となり、過去最高。売上高は0.5％増の2兆4435億円とほぼ横ばい。地場メーカーの成長で中国向けの売上高が減少したものの、韓国や台湾向けでカバー