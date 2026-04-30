1ドル＝160円台後半まで円安が進むなか、片山財務大臣は先ほど、「いよいよ断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と為替介入を示唆して、市場を強くけん制しました。片山さつき 財務大臣「私からはかねてより『断固たる措置』に言及をしてきたところですが、いよいよかねてから申し上げてきた『断固たる措置』を取るタイミングが近づいていると思っております」きょう、一時1ドル＝160円70銭台まで円安が進むなか、片