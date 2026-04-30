ロッテの広池康志郎投手が5月1日の西武戦（ZOZOマリン）に先発することが発表された。西武は育成契約から30日に支配下選手登録された佐藤爽投手が先発する。広池は今季4試合に登板して0勝0敗、防御率2・00。開幕直後は中継ぎだったが、直近2試合は先発登板している。西武戦は12日の対戦で7回1安打無失点と好投するなど、8回2/3を投げ、得点を許していない。大卒2年目の右腕は「「コンディションはいい状態です。今チームが連勝