フィギュアスケート・アイスダンス“うたまさ”の吉田唄菜が３０日、インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪に出場したフィギュアスケート女子選手とのオフショットを投稿した。シングルス女子で引退した坂本香織さん、１８歳になったばかりの中井亜美、「ゆなすみ」ペアの長岡柚奈との４ショット。長岡とディズニーシーに行った際の２ショット写真なども添え、「エイプリルフォトダンプ」とつづった。フォロワーから