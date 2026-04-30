〈《衝撃》高市早苗陣営が野党中傷動画を投稿していた今年の衆院選期間中に中道大物候補を「一度国を壊した素人」、野党批判ショート動画を続々と作成〉から続く昨年秋の自民党総裁選で、高市早苗首相の陣営が、自身の公式アカウント以外のアカウントから高市氏を礼賛する動画をSNSに投稿していたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】「カンペで炎上！無能で炎上！」高市陣営が投稿していた小泉進次郎氏への“中傷動