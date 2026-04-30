株式会社MOTION GALLERYは、下北沢のカルチャースポット「BONUS TRACK」を運営する散歩社との共催により、2026年5月5日（火）・6日（水）の2日間、「SHIMOKITA CINEMA PARK 2026」を開催する。【2026GW】音楽や映画、アート好きにおすすめのイベント｜東京近郊で楽しめるフリーライブや野外シネマなど【随時更新】本イベントは、映画を「観る」体験にとどまらず、映画にまつわる文化・食・人をひとつの場所でつなぐ2日間のカルチャ