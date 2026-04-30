AKB48が、68thシングルを8月19日にリリースする。 （関連：【画像あり】AKB48、67thシングル『名残り桜』初回限定盤発売記念『東京握手会』場面写真） 4月29日に幕張メッセで開催された67thシングル『名残り桜』初回限定盤発売記念『東京握手会』のステージにて、通算68枚目となるニューシングルのリリースと選抜メンバー16名が発表された。 センターを務めるのは、19期生の伊藤百花