中道改革連合の道内の政治団体「北海道中道改革フォーラム」が設立されました。代表に就任した神谷衆議院議員は「立ち止まっている時間はない」などと語りました。「北海道中道改革フォーラム」の結成総会が、札幌市内のホテルで開かれました。代表には神谷裕衆議院議員が就任したほか、幹事長には佐藤英道衆議院議員がつくなど、中道の現職議員４人に加え、２月の衆院選で落選した９人も参加しています。（神谷代表）