村上の懸命に野球に取り組む姿勢を同僚も評価している(C)Getty Imagesホワイトソックス・村上宗隆がメジャー1年目、順調なスタートを切った。現地4月29日に本拠地で行われたエンゼルス戦に「3番・一塁」で先発出場。2打数無安打も3四球とチャンスメイクに貢献、チームのサヨナラ勝ちにつなげた。【動画】あのスイングは汚いと羨望のまなざしを受けている村上の12号アーチシーン2−2の延長10回無死一、二塁で打席に入った村上