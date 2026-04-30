捜査関係者によりますと、旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、30代の男性から任意で事情を聴いていた捜査で、警察が死体損壊容疑で男性の逮捕状を請求したことがわかりました。容疑が固まり次第、逮捕する方針です。