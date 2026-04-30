ドラマ『北の国から』の放送開始45周年を記念した『北の国から スペシャルコンサート』が、7月16日に東京国際フォーラム ホールAで開催されることが決まった。音楽監督にさだまさしを迎え、ドラマを彩った名曲を懐かしい映像と共に豪華メンバーの演奏で楽しむ、スペシャルな音楽会となる。『北の国から』は、倉本聰氏が手がけ、1981年にフジテレビ系で放送が開始された、ドラマ史に残る不朽の名作。黒板五郎（田中邦衛）とその