◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（３０日・神宮）両チームの先発、ベンチ入りメンバーが発表された。２９日・ヤクルト戦（神宮）で、プロ初安打＆打点を記録した岡城快生外野手が、この日も「２番・左翼」で出場する。２８日に自打球で途中交代した中野は、この日もベンチスタートとなった。【阪神】１番（中）福島２番（左）岡城３番（右）森下４番（三）佐藤５番（一）大山６番（遊）小幡７番（捕）伏見８番（二）熊谷９