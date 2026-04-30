◇プロ野球セ・リーグ巨人ー広島（4月30日、東京ドーム）巨人の先発は4月17日に初勝利を挙げたウィットリー投手。今季は外国人選手の1軍登録制限の関係で好投しても抹消せざるを得なくなったため、中12日での登板となります。外国人のベンチ入りは4人のみで、この日はダルベック選手をベンチ外にして、ルシアーノ投手をベンチ入りさせています。広島はウィットリー投手からホームランを放っている大盛穂選手を1番に据えました。