祝日明け３０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、２８日（午後５時）比６１銭円安・ドル高の１ドル＝１６０円１３〜１５銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、３９銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８７円０２〜０６銭で大方の取引を終えた。