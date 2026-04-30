◆札幌六大学野球春季リーグ戦第１節第１日星槎道都大４―３北海学園大＝延長１０回タイブレーク＝（３０日・札幌モエレ沼公園）４季ぶりの優勝を目指す星槎道都大が延長１０回タイブレークの末、北海学園大に勝利。この日、支配下契約を結んだ西武・佐藤爽投手の大学時代の恩師である二宮至監督が教え子にエールを送った。ＯＢの吉報に沸く星槎道都大が逆転サヨナラ勝ちで白星発進だ。二宮監督は「（３安打と）なかなか打て