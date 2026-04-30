国会で「その手は桑名の焼きはまぐり」と答弁した高市総理大臣のもとを、30日、三重県の桑名市長らがハマグリ持参で表敬訪問し、「漁師らが活気づいた」などと感謝を伝えた。桑名市の伊藤徳宇市長は、桑名市などが選挙区の自民党・石原正敬衆院議員とともに総理官邸を訪れ、高市総理と面会した。高市総理は、6日の参院予算委員会で、中東情勢を受けて補正予算を編成する考えがあるか野党から問われた際、「その手は桑名の焼きはま