第1日、8アンダーで首位の前田光史朗＝名古屋GC和合中日クラウンズ第1日（30日・愛知県名古屋GC和合＝6557ヤード、パー70）ツアー未勝利の前田光史朗が10バーディー、2ボギーの62をマークして首位に立った。2打差の2位に平本世中。さらに1打差の3位に小平智ら5人が並んだ。ともに今季国内初戦の杉浦悠太は10位につけ、石川遼は49位と出遅れた。前回大会覇者の浅地洋佑は19位。（賞金総額1億1千万円、優勝2200万円、出場105選手