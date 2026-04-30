◇セ・リーグヤクルト・松本健―DeNA・平良（神宮）阪神・村上―巨人・田中将（甲子園）広島・岡本―中日・柳（マツダスタジアム）◇パ・リーグ日本ハム・加藤貴―オリックス・曽谷（エスコンフィールド北海道）ロッテ・広池―西武・佐藤爽（ZOZOマリンスタジアム）ソフトバンク・上沢―楽天・古謝（みずほペイペイドーム）