アトレティコ・マドリードを率いるディエゴ・シメオネ監督は、負傷交代したアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレス、アルゼンチン代表FWジュリアーノ・シメオネについて「第2戦には全員が揃うと確信している」と語った。29日、スポーツ専門メディア『ESPN』が同監督のコメントを伝えている。アトレティコ・マドリードは29日、本拠地『エスタディオ・メトロポリターノ』でアーセナルとのCL準決勝ファーストレグを戦い、1−1で