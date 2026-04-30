◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）広島の大盛穂外野手が、３戦ぶりに「１番・中堅」でスタメンに名を連ねた。巨人の先発・ウイットリーに対し、７日の対戦（マツダ）で２ランを浴びせていた。ウイットリーに対し、チームは前回対戦で６回までに５点を奪って勝利した。前回は３打数無安打だった佐々木泰内野手が、３戦ぶり今季２度目のベンチスタートとなった。先発は、今季初登板の玉村昇悟投手。通算