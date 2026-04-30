片山財務相は３０日午後、外国為替市場で円安・ドル高が進んでいることについて、「いよいよかねてから申し上げてきた『断固たる措置』を取るタイミングが近づいている」と述べ、市場を強くけん制した。財務省内で記者団の取材に応じた。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が停滞し、原油供給の混乱が長引くとの懸念から、基軸通貨のドルが買われる「有事のドル買い」が強まっている。為替介入の可能性について問われた片山