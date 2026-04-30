ゴールデンウィーク“谷間の平日”の30日、ピンクの芝桜が一面に広がる美しい風景を見るため、早朝から多くの人の姿がありました。観光客が訪れていたのは、山梨県「富士本栖湖リゾート」で開催されている「富士芝桜祭り」の会場。訪れた人は「（Q.何時に起きた？）きょうは4時。混むって聞いていたので、天気が良ければ富士山も見られたが、それだけが残念」と話しました。会場は、約50万株の芝桜が見ごろを迎えていて、晴れて青