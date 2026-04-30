サガン鳥栖は30日、運営会社である株式会社サガン・ドリームスが竹原稔元社長に提起した損害賠償請求訴訟について、和解が成立したことを発表した。発表によると、株式会社サガン・ドリームスは2023年2月9日に竹原稔元社長が在任期間中に行った行為について、善管注意義務違反などに基づいて損害賠償を求める裁判を佐賀地方裁判所に提起していたとのこと。その後、数年間にわたって裁判が行われてきたという。そして2026年3