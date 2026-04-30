シンガー・ソングライターでラッパーのちゃんみな（27）が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。昨年大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」への出演を振り返った。黒柳徹子（92）から「紅白はどうでした？」と聞かれ、ちゃんみなは「紅白は本当に私たち家族にとっても、私が音楽やるって言ったときからちょっと反対気味だったので、うちの家族は。なので紅白に出たっていうのはうちの家族にとってすごく