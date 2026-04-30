「うちはそんなに財産がないから、相続税なんて関係ない」と考えている方は少なくありません。たしかに、相続税は一部の資産家だけに関係するものと思われがちです。しかし、家や預金がある場合、本当に気にしなくてよいのかは一度確認しておく必要があります。 相続税には基礎控除があるため一定額までは課税されませんが、その範囲を超えるかどうかは見落とされがちです。この記事では、一般的な家庭でも相続税がかかる可