ゴールデンウィークに家族旅行で車を使うとなると、気になるのは「渋滞」と「交通費」です。特に高速道路は混雑しやすく、料金も高くなりがちです。そのため、「一般道のほうが安いし早いのでは？」と考える人も少なくありません。しかし、実際に連休中はどちらが得なのでしょうか。 本記事では、高速道路と一般道の違いや、それぞれのメリット・デメリットを整理しながら、賢い選び方をわかりやすく解説します