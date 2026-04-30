日高屋の稼ぐための仕組みは何か。ハイデイ日高代表取締役会長の神田正さんは「出店の際には土地を保有せず、物件の賃貸契約期間を3年程度と短くして、売上がよくなかった場合は、すぐ撤退、近所にいい物件があればすぐに移る。屋台のような身軽さが信条、出店費用も数千万円で済む」という――。※本稿は、神田正『日高屋 10人中6人に美味しいといわれたい』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。写真＝Wikimedia Commo