学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「好きバレ」はなんの略？「好きバレ」はなんの略か知っていますか？片思い中によく登場する言葉です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「好きな人に好意がバレること」を略した言葉でした！好きバレとは、好きな人