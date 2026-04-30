序盤で出遅れ、現在はリーグ最下位のドラゴンズ。そんな苦しい時でも応援し続けるドラゴンズファンの原動力を調査しました。 今年は球団創設90周年というメモリアルイヤーのドラゴンズ。 清めの「盛り塩」効果もあり、この1週間は本拠地バンテリンドームで好調。 4月24日から29日までの5試合中4勝と勝ち越しています。 しかし、それ以前は21試合でわずか4勝と大苦戦。 勝率が2割を割って