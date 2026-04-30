【モデルプレス＝2026/04/30】俳優で歌手の中島健人が2026年4月30日、都内にて行われた「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート作品発表会に出席。日本の音楽業界に感じる変化を明かした。【写真】32歳STARTOタレント「セクシーすぎる」透け感強めな大胆衣装姿◆中島健人「日本の音楽業界の変化」語るノミネート作品発表会では、6月13日に開催される「MUSIC AWARDS JAPAN」授賞式に向けて、アーティストをはじめとした音楽関係者が選んだ