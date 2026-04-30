漫画家・志村貴子が2011年〜'24年に連載していたオムニバス作品『淡島百景』が、アニメーションスタジオのMADHAUSEにより映像化。ミュージカルスターになることを目指す全寮制の学校を舞台に、女生徒らの日々や青春を鮮やかに描いた、アニメ『淡島百景』をご紹介。時に眩しく時に残酷な青春をオムニバス形式で描く学生時代を回想すれば、責任と税金が追いかけてくる社会人と比較して自由で、ただただ無邪気だったといえる。半面、