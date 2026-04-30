四国電力／宮本喜弘 社長 四国電力の2025年度の連結決算は「減収減益」でした。2026年7月以降、中東情勢が電気料金に影響を及ぼすと警戒しています。 四国電力の2025年度の連結決算は売上高が7618億円で、前の年度と比べて10.5％減りました。経常利益は前の年度と比べて25.9％減って678億円、純利益は前年度より25.6％減って508億円です。 また宮本喜弘社長は、2026年7月以降、中東情勢の影響が電気料金に及ぼすと