岡山ガス岡山・中区桜橋 岡山ガスは7月検針分から家庭向けの基本料金を539円値上げすると発表しました。基本料金の値上げは26年ぶりです。 岡山ガスは30日、自社のホームページで基本料金と基準単位料金の改定を発表しました。 岡山ガスによりますと、これらの値上げは2000年以来26年ぶりです。物価高によるガス設備や業務関連費用などの上昇が要因だということです。 基本料金などの値上げによ