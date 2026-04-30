【キングダム ハーツ キーブレード キングダムチェーン ダークサイド】 4月30日16時より予約開始 10月 発送予定 価格：9,900円 バンダイは、電子玩具「キングダム ハーツ キーブレード キングダムチェーン ダークサイド」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月30日16時より予約受付を開始した。発送