飲酒運転で事故を起こしたにもかからず、警察に報告せず逃げたなどとして、うきは市職員の男が逮捕されました。男は、市役所で寝ていたところを上司に発見されました。 逮捕されたのは、福岡県うきは市・市民協働推進課の係長、小島一晃容疑者（41）です。警察によりますと、小島容疑者は4月29日午前1時前、福岡県久留米市田主丸町八幡で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転し、ガードレールに衝突したにもかかわらず