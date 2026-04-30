「自分だけの車内」を作るためにメルセデス・ベンツの販売責任者によると、同社はデジタル技術の先進性をアピールするため、今後のモデルでも大型タッチスクリーンを重視する方針だ。しかし、顧客の声に応え、主要機能については物理的な操作ボタンを用意するとしている。【画像】デジタル技術中心の先進的なインテリア【新型メルセデス・ベンツCクラスを詳しく見る】全29枚最近、フォルクスワーゲンやアウディなどの競合他社は