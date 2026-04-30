日本オリンピック委員会（JOC）は30日、東京都内で理事会を開き、令和7年度のJOCスポーツ賞の最優秀賞に、2月のミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで日本史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（ともに木下グループ）を選んだ。優秀賞にはいずれもミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したスノーボードの戸塚優斗（ヨネックス）、木村葵来（ムラサキスポーツ）、深田茉莉（ト